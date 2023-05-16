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Экс-депутат Рады Кива о задержании главы Верховного суда Украины Князева: США продолжают усмирять и «ставить в стойло» Зеленского

Экс-депутат Рады Кива о задержании главы Верховного суда Украины Князева: США продолжают усмирять и «ставить в стойло» Зеленского

Соединенные Штаты продолжают усмирять и «ставить в стойло» президента Владимира Зеленского. Так бывший депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал задержание председателя украинского Верховного суда Всеволода Князева.

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