Ранний доступ симулятора жизни Life by You от Paradox перенесен на 5 марта 2024 годаИздатель Paradox Interactive и разработчик Paradox Tectonic перенесли Life by You с ранее запланированной даты выпуска раннего доступа с 12 сентября 2023 года на 5 марта 2024 года.