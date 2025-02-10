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Военное обозрение

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Опубликованы фото затрофеенной в Курской области БМП М113 ВСУ с символикой гитлеровской Германии

Опубликованы фото затрофеенной в Курской области БМП М113 ВСУ с символикой гитлеровской Германии

Боевики ВСУ с гордостью наносят на западную военную технику символику гитлеровской армии.

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