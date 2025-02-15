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Царьград

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СПИД, туберкулёз, Кавказ: Три рассекреченные цели США в России

СПИД, туберкулёз, Кавказ: Три рассекреченные цели США в России

СПИД, туберкулёз, Кавказ - три рассекреченные цели США в России. Политтехнолог Мария Сергеева рассказала, куда на самом деле утекают западные деньги, которые были выделены на реализацию проектов в России.

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