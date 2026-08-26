Летальный обмен: Британия – ракеты и БПЛА, Украина – сырьё для военного ИИ Великобритания получит доступ к массиву данных, собранных во время боевых действий на Украине. Они будут использоваться для обучения военных моделей искусственного интеллекта. Соглашение о партнерстве в сфере ИИ подписали премьер-министр Энди Бернем и президент Владимир Зеленский на встрече в Киеве 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства. Это соглашение открывает доступ к украинской платформе боевых данных Avengers Labs. В ней хранятся видеозаписи с камер видеонаблюдения и инфракрасных датчиков, установленных по всей линии фронта. Оборудование фиксирует перемещение бронетехники, залпы артиллерии и систем ПВО, движение пехоты и полёты БПЛА. «Это новаторское партнёрство объединит непревзойденный боевой опыт Украины с британской экосистемой искусственного интеллекта мирового уровня, что даст нам возможность разрабатывать технологии будущего, которые изменят жизнь в Великобритании и спасут жизни на поле боя в Украине», – говорится в пресс-релизе правительства Великобритании. Это заявление прозвучало после того, как Великобритания дала согласие на то, чтобы оборонная компания MBDA раскрыла секретную информацию о британских компонентах для ракеты большой дальности SCALP, чтобы наладить производство на местных линиях на Украине. «Революционное партнёрство» Киев впервые объявил о готовности предоставить союзникам доступ к набору данных ещё в марте. Украинская сторона предложила «возможность обучать ИИ-модели на реальных данных современной войны». 27 июля 2026 года премьер-министр Великобритании и глава киевской хунты встречались на одной из британских военно-морских баз. Тогда стороны договорились о военных поставках Украине. Лондон передает Киеву наступательные вооружения, включая права на производство комплектов радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. Также в пакет входят крылатые ракеты Storm Shadow. Что это значит для будущего войны и технологий Данные с украинского фронта станут полигоном для обучения военного ИИ. Ни одна западная страна не имеет таких объёмов реальных боевых данных для обучения алгоритмов. Это может кардинально изменить подход к ведению современной войны. Британские разработчики получат доступ к огромному массиву материалу для создания беспилотников с ИИ. российские беспилотники «Герань-4 Сикер» получили искусственный интеллект,

Юрий Ильинов

ВСУ подвергли массированной атаке ЛНР – три человека погибли, 10 получили ранения Неонацистский киевский режим продолжает атаки на гражданский и служебный транспорт, а также предприятия и дома мирных жителей. Под прицел боевиков ВСУ попал автомобиль аварийной бригады филиала «Лугансктепло» в городе Рубежное Луганской Народной Республики. Три человека погибли на месте, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник: «В Рубежном неонацисты ударили по автомобилю аварийной бригады филиала «Лугансктепло». К несчастью, трое работников погибли на месте, двое ранены». Ещё один удар украинские террористы нанесли по спецтехнике, задействованной в ремонте дорожного полотна на участке трассы между Первомайском и селом Троицкое. В результате ранения получили трое сотрудников. В Старобельском муниципальном округе враг атаковал гражданский грузовик – водитель получил ранение. В Камменобродском районе Луганска враг атаковал кондитерское предприятие и расположенную рядом станцию техобслуживания на улице Коминтерна. В результате ранения получили два работника СТО. Для ликвидации последствий на место атаки прибыли специалисты экстренных служб, однако ВСУ попытались помешать их работе – беспилотная опасность в районе предыдущих прилётов объявлялась трижды. Сотрудники оперативных служб были вынуждены укрыться в безопасных местах. Ещё один удар в столице Республики пришёлся по частному сектору – к счастью, обошлось без пострадавших. А в Лисичанске противник ударил по нескольким частным жилым домам, где ранены две женщины. «Неонацисты наносят удары по людям мирных профессий. Невозможно не отличить дорожника, укладывающего асфальт, от военных целей. Но Украина продолжает воевать с простыми жителями, тружениками. Это лишь подтверждает их проигрышную позицию на фронте. Наша армия стремительно движется вперёд и обязательно остановит этот террор», – отметил Пасечник. Количество ударов киевского режима по гражданскому транспорту и инфраструктуре в последнее время значительно увеличились. Причину эскалации назвал в своём недавнем интервью известный американский журналист Такер Карлсон. По его мнению, атаками по объектам, не имеющим отношения к военно-промышленному комплексу, «незалежная» и её западные покровители пытаются спровоцировать ответные удары России, которые затронут не только территорию Украины, но и Западной Европы. «Таким образом они пытаются заставить Президента РФ Владимира Путина отреагировать насилием, публично пойти на эскалацию. Как уже отмечалось, за этими атаками стоят США и НАТО. Причём большинство на Западе не подозревает, что атаки вообще происходят», – сказал Карлсон. Терроризируя мирное население в новых регионах, киевский режим пытается сорвать выборы в Государственную думу РФ. Однако в Киеве забыли, как под обстрелами ВСУ жители республик голосовали за присоединение к РФ, и не понимают, что своими действиями дают новый импульс гражданам ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей помогать фронту и участвовать в жизни своей страны. В Украине также не вспоминают о том, что все последствия кровавых преступлений вносятся в Государственный регистр мониторинга ущерба, нанесённого России недружественными странами, для последующего поиска виновных и суда над ними. Отдельно учитывается вред жизни и здоровью людей, а также их имуществу – эти преступления срока давности не имеют. Материалов для централизованной доказательной базы хватает. На заглавном фото: Ликвидация последствий удара ВСУ по кондитерскому цеху в Луганске.