Командующий ВМС Китая предложил укрепить сотрудничество между военно-морскими силами разных стран

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Командующий военно-морскими силами /ВМС/ Китая Ху Чжунмин во вторник призвал ВМС всех стран активизировать контакты и обмены, повысить качество и эффективность сотрудничества, усилить координацию действий и расширить общественные блага.
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