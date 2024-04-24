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Китай

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Командующий ВМС Китая предложил укрепить сотрудничество между военно-морскими силами разных стран

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Командующий военно-морскими силами /ВМС/ Китая Ху Чжунмин во вторник призвал ВМС всех стран активизировать контакты и обмены, повысить качество и эффективность сотрудничества, усилить координацию действий и расширить общественные блага.

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