4 главные причины почему отекают ноги. Почему отеки опасны для организма?

Для того, чтобы понять есть ли у вас отеки, сделайте пару тестов. Тест номер один. Посмотрите на свои ножки, надавите пальчиком на подъём стопы и на голень, ощущается пастозность будто в тесто? Тест номер два.
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