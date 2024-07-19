НАПАДЕНИЕ МИГРАНТОВ НА ДЕПУТАТА МИХАИЛА МАТВЕЕВА. БЕСПРЕДЕЛ "СПЕЦИАЛИСТОВ" ПЕРЕШЁЛ ВСЕ ГРАНИЦЫ

Мигранты в Самаре напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева, разбив ему голову. По словам, парламентария, он стал свидетелем нападения иностранных специалистов на местных жителей, после чего попытался разнять драку.
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