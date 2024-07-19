БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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НАПАДЕНИЕ МИГРАНТОВ НА ДЕПУТАТА МИХАИЛА МАТВЕЕВА. БЕСПРЕДЕЛ "СПЕЦИАЛИСТОВ" ПЕРЕШЁЛ ВСЕ ГРАНИЦЫ

НАПАДЕНИЕ МИГРАНТОВ НА ДЕПУТАТА МИХАИЛА МАТВЕЕВА. БЕСПРЕДЕЛ "СПЕЦИАЛИСТОВ" ПЕРЕШЁЛ ВСЕ ГРАНИЦЫ

Мигранты в Самаре напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева, разбив ему голову. По словам, парламентария, он стал свидетелем нападения иностранных специалистов на местных жителей, после чего попытался разнять драку.

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Комментарии
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Наталия Сорокина
Азиаты никогда &quot;по одиночке&quot; в драку не вступают. Они ходят стаей и нападают стаей. У каждого из них палки и ножи... Такой тактикой в прошлой Истории они завоевали пол мира... РУССКИМ ТОЖЕ НАДО УЧИТЬСЯ БЫТЬ КОЛЛЕКТИВНО-ДРУЖНЫМИ И СООТВЕТСТВЕННО &quot;ЭКИПИРОВАННЫМИ&quot; ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ СЕМЕЙ, СВОЕЙ СТРАНЫ!
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