НАПАДЕНИЕ МИГРАНТОВ НА ДЕПУТАТА МИХАИЛА МАТВЕЕВА. БЕСПРЕДЕЛ "СПЕЦИАЛИСТОВ" ПЕРЕШЁЛ ВСЕ ГРАНИЦЫ

Наталия Сорокина

Азиаты никогда "по одиночке" в драку не вступают. Они ходят стаей и нападают стаей. У каждого из них палки и ножи... Такой тактикой в прошлой Истории они завоевали пол мира... РУССКИМ ТОЖЕ НАДО УЧИТЬСЯ БЫТЬ КОЛЛЕКТИВНО-ДРУЖНЫМИ И СООТВЕТСТВЕННО "ЭКИПИРОВАННЫМИ" ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ СЕМЕЙ, СВОЕЙ СТРАНЫ!