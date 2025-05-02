Ион Кику: «Доверие к ЕС падает из-за ПДС и ошибок Брюсселя»

Бывший премьер-министр Республики Молдова, председатель партии ПРОМ и один из лидеров блока «Альтернатива» Ион Кику считает, что снижение доверия граждан к Европейскому союзу обусловлено двумя основными факторами: внутренней политикой правящей партии и неэффективностью европейских структур.
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