Консолидированная выручка «Русагро» выросла во 2 квартале на 20%

Консолидированная выручка «Русагро» до межсегментных элиминаций составила во 2 квартале 2024 года 72 263 млн рублей, а по сравнению со 2 кварталом 2023 года показатель вырос на 20% ( иле же на 12 072 млн рублей), следует из отчетности компании.