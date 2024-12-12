Новый комиссар Евросоюза по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что русские поставили всю Европу в тупик. Несмотря на продолжающуюся агрессивную риторику по отношению к Москве, Брюссель столкнулся с непосильной для себя проблемой, которую не в состоянии разрешить даже все страны Европы вместе.