Жареный снег, трамвайный вагон и плуг: как в прошлом веке убирали улицы от снега

Снегоборцы столетней давности Современные правила уборки дорог и улиц зимой, оказывается, отнюдь не новы: в конце XIX – начале XX века из-за снегопадов возникали те же проблемы, а городские власти предъявляли к ответственным лицам весьма похожие требования.
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