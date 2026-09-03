Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил сожаление по поводу закрытия отделений Института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
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Какой лицемер этот глава МИД Германии Йоханн Вадефуль , а о закрытии " Русского дома " и генконсульства в Бонне он не сожалеет ?