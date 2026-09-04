Трамп: Чемпионат мира FIFA принёс экономике более 18 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Чемпионат мира по футболу FIFA, проходивший с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, принёс американской экономике более 18 миллиардов долларов, обеспечив занятость для свыше 160 тысяч человек.