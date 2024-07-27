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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» за 20+ млн долларов подпишет Ансельмино из «Боки». 19-летний защитник останется в аренде в Аргентине

«Челси» за 20+ млн долларов подпишет Ансельмино из «Боки». 19-летний защитник останется в аренде в Аргентине

По данным Фабрицио Романо, лондонцы заплатят более 20 млн долларов (15,5 млн фунтов) за 19-летнего футболиста.

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