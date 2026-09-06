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Регионы России

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Funcom раскрыла подробности одиночного режима в Dune: Awakening

Funcom раскрыла подробности одиночного режима в Dune: Awakening

Перевод персистентного симулятора выживания в локальный формат потребовал серьезной технической переработки: сетевой сервер был заменён клиентской моделью, а архитектура базы данных упрощена для локального исполнения.

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