53-летняя телезвезда показала фигуру в купальнике

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).