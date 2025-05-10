В #ГИБДД планируют ужесточить правила получения прав на мотоцикл, повысив минимальный возраст с 18 до 20 лет.
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В #ГИБДД планируют ужесточить правила получения прав на мотоцикл, повысив минимальный возраст с 18 до 20 лет.