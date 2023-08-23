Армия России отразила удар по Москве: взрывы гремели в Химках и Долгопрудном (+ВИДЕО) Новость обновляется

AB

Anlrey Boracow

Что то как то мутновато-хреновато все это. Сколько по прямой от еще не освобожденной территории УкРуины до Москвы? Примерно километров этак 550-600 или даже чуть больше. Вопрос на засыпку - КАКИМ ТАКИМ ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ БПЛА ДОЛЕТАЮТ ДО МОСКВЫ, ДАЖЕ НЕ ДО ОКРАИН, А ДО ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЕЕ РАЙОНОВ? Как до Долгопрудного дрон укропитекский долетел, это не юг, не запад, это СЕВЕР Московской области, это Савеловское направление! То есть наши ПВО, и прочие средства контроля и обнаружения объектов в воздушном пространстве ни хрена не видят как какие то БПЛА пролетают, беспрепятственно, более 500 км и врезаются в дома в Москве? Так же беспрепятственно они пролетают до Подмосковья и взрываются там! Они, что заколдованные? Как такое вообще возможно. Скоро мне лететь в отпуск, это через Москву. То есть есть вариант что самолет подлетит к Москве, а тоже Шереметьево будет закрыто из-за очередного БПЛА с УкРуины? А лететь то мне с Сахалина! А дальше поездом. А поезд что ждать меня будет? ХЕР ТО ТАМ, и ни кто мне ни чего не вернет и не компенсирует, это будут мои проблемы. А лет мне уже за 60. И что? Получается, что ХЕР МНЕ В ОДНО МЕСТО! Ну ладно я, выкручусь, сам бывал в "горячих точках" более 30 календарей в Погранвойсках отслужил. Но когда эта беззубость ПВОшная закончится? Когда?