В Минобороны РФ назвали цели мощных ночных ударов ВС РФ

В Минобороны РФ раскрыли детали массированного ночного удара по Украине. Как сообщает пресс-служба ведомства, ВС РФ поразили предприятия металлургической промышленности, обеспечивающие производство продукции военного назначения.
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