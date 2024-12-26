В России 13-я зарплата может стать обязательной

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил закрепить практику 13-й зарплаты в Трудовом кодексе России. Он направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой ввести норму обязательной выплаты перед Новым годом, пишет ТАСС.
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