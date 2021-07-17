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Жертвами столкновения грузовых поездов в Приамурье стали два человека

Жертвами столкновения грузовых поездов в Приамурье стали два человека

Два человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения грузовых поездов в Приамурье. ЧП на железной дороге произошло на 51-м километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга в Амурской области в субботу, 17 июля.

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