﻿ОЛИМПИАДА-80. Расстроившись, что нет хоккея, Брежнев попросил: дайте побольше бокса. Спортивное телевидение. Сome back. Воспоминания Аркадия Ратнера

Часть шестая Автор этих мемуаров Аркадий Ратнер, 30 лет руководивший отделом спортивных трансляций в Гостелерадио, «Останкино» и «НТВ-Плюс», расскажет сегодня в «Спорт уик-энде», как Центральное телевидение готовилось и работало на Олимпиаде-80.