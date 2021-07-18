Спорт Уик-Энд

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﻿ОЛИМПИАДА-80. Расстроившись, что нет хоккея, Брежнев попросил: дайте побольше бокса. Спортивное телевидение. Сome back. Воспоминания Аркадия Ратнера

﻿ОЛИМПИАДА-80. Расстроившись, что нет хоккея, Брежнев попросил: дайте побольше бокса. Спортивное телевидение. Сome back. Воспоминания Аркадия Ратнера

Часть шестая Автор этих мемуаров Аркадий Ратнер, 30 лет руководивший отделом спортивных трансляций в Гостелерадио, «Останкино» и «НТВ-Плюс», расскажет сегодня в «Спорт уик-энде», как Центральное телевидение готовилось и работало на Олимпиаде-80.

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