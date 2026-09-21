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Лямкин — о Хейзе: «Он чувствовал себя некомфортно, его «грызло», что ни одного очка не набрал, не хватает скорости»

Лямкин — о Хейзе: «Он чувствовал себя некомфортно, его «грызло», что ни одного очка не набрал, не хватает скорости»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин отреагировал на решение американского форварда Кевина Хейза покинуть казанский клуб и завершить карьеру.

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