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Роспотребнадзор следит за ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае

Роспотребнадзор следит за ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае

Роспотребнадзор следит за ситуацией с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае.  «Метапневмовирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию», — напомнил Роспотребнадзор.

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