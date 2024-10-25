Психолог Романив: прогулки на свежем воздухе помогают справиться с хандрой

Психолог Ольга Романив рассказала, что пешие прогулки помогают справляться с осенней хандрой. Ходьба активизирует метаболизм, улучшает кровообращение и способствует выработке эндорфинов для поднятия настроения, поделилась она в беседе с Life.
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