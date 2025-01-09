Врачи Кировской области провели немало операций, которые спасли жизни пациентов Опасные заболевания и патологии, сильные боли и крупные опухоли: проблем со здоровьем, которые могут нести серьёзную угрозу, много.
Убирали опухоли и нож. Уникальные операции по спасению жизней
Комментарии
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s
sergeu
Зачем эта показуха? в Москве в поликлинике по раковской реформе к участковому, к которому ходил два года записаться проблема по ближайшему месту жительства, ибо этих поликлиник № 67 в связке по новому - тьма.
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14 час.
Майя Majesty
Вы правы! Это форменное безобразие((
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12 час.
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