Условия по рыночной ипотеке стали для россиян заградительными, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
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Условия по рыночной ипотеке стали для россиян заградительными, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.