Ученый предупредил о надвигающемся на Россию страшном циклоне

Климатолог и биофизик Алексей Карнаухов заявил, что нынешние погодные аномалии — лишь начало. По его словам, глобальное потепление усиливает атмосферные процессы, из-за чего ураганы и смерчи будут происходить все чаще, передает «Царьград».