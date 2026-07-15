Политика как он...
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Политика как она есть

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Ученый предупредил о надвигающемся на Россию страшном циклоне

Ученый предупредил о надвигающемся на Россию страшном циклоне

Климатолог и биофизик Алексей Карнаухов заявил, что нынешние погодные аномалии — лишь начало. По его словам, глобальное потепление усиливает атмосферные процессы, из-за чего ураганы и смерчи будут происходить все чаще, передает «Царьград».

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