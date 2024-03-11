На Ямале стартовала Неделя молодёжи

С 10 по 17 марта во всех муниципалитетах пройдут молодёжные квизы, турниры, творческие и познавательные мероприятия, в том числе отборочные игры «Интеллект Ямала x Лига Совы» и лаборатории сотворчества «Родные-любимые» для молодых семей от активистов «Движения Первых» и многое другое.
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