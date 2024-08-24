Минниханов поручил обеспечить безопасность в ходе празднования Дня республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства региона поручил на самом высоком уровне организовать празднование Дня республики, а также Дня города, который будет отмечаться в Казани и ряде других муниципалитетов.
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