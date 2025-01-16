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Царьград

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Воду на Крещение в Чите можно будет освятить в Казанском кафедральном соборе

Воду на Крещение в Чите можно будет освятить в Казанском кафедральном соборе

Праздничные мероприятия пройдут 18 и 19 января.В праздник Крещения Господня освятить воду в Чите можно будет в Казанском кафедральном соборе.

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