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Царьград

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Мьянма в руинах после землетрясения: число погибших достигло 1002 человек

Мьянма в руинах после землетрясения: число погибших достигло 1002 человек

Тысячи домов стерты с лица земли, люди разбирают завалы, а спасатели работают круглосуточно — в Мьянме случилась трагедия, масштабы которой становятся все страшнее с каждым днем.

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