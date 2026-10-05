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Татар-информ

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Силовики в РТ накрыли схему с ипотечными махинациями на 60 млн

Силовики в РТ накрыли схему с ипотечными махинациями на 60 млн

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли в Татарстане преступную схему с оформлением ипотечных кредитов. По данным правоохранителей, в период с 2023 года по 2024 год одна из фирм подавала в банк заявки от лица граждан на получение ипотечного кредита на строительство жилого дома по программе господдержки.

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