Силовики в РТ накрыли схему с ипотечными махинациями на 60 млн

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли в Татарстане преступную схему с оформлением ипотечных кредитов. По данным правоохранителей, в период с 2023 года по 2024 год одна из фирм подавала в банк заявки от лица граждан на получение ипотечного кредита на строительство жилого дома по программе господдержки.
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