Картина дня. Финансы

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Оборона: как гиперзвуковые ракеты меняют стратегическую игру (Le Figaro, Франция)

Оборона: как гиперзвуковые ракеты меняют стратегическую игру (Le Figaro, Франция)

Появление у России гиперзвуковых ракет «Авангард» и «Циркон» стало шоком для Запада. Огромные скорости этих ракет позволяют России сдержать даже сильно превосходящего ее агрессора: он может уничтожить нас, но при этом пару городов он потеряет точно.

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