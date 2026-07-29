FT: Венгрия снова заблокировала вступление Украины в Евросоюз

Венгрия вновь замедлила процесс интеграции Украины в Европейский союз — ссылается Financial Times.Как сообщает газета, Будапешт воспрепятствовал началу второго и третьего этапов переговоров, хотя многие ожидали, что с приходом нового руководства движение Киева в сторону Евросоюза станет более динамичным.
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