FT: Венгрия снова заблокировала вступление Украины в Евросоюз

Венгрия вновь замедлила процесс интеграции Украины в Европейский союз — ссылается Financial Times.Как сообщает газета, Будапешт воспрепятствовал началу второго и третьего этапов переговоров, хотя многие ожидали, что с приходом нового руководства движение Киева в сторону Евросоюза станет более динамичным.