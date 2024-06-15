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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педро де ла Роса: «Может, Алонсо – Супермен»

Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса заявил, что пилот команды Фернандо Алонсо, которому в июле исполнится 43 лет, все еще далек от завершения карьеры в «Формуле-1».

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