Минобороны: ПВО сбили 19 ракет РСЗО "Вампир" над Белгородской областью

Системы противовоздушной обороны вечером 23 марта сбили над Белгородской областью 19 ракет реактивной системы залпового огня чешского производства RM-70 "Вампир", которые находятся на вооружении у войск Украины.
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