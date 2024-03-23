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Минобороны: ПВО сбили 19 ракет РСЗО "Вампир" над Белгородской областью

Системы противовоздушной обороны вечером 23 марта сбили над Белгородской областью 19 ракет реактивной системы залпового огня чешского производства RM-70 "Вампир", которые находятся на вооружении у войск Украины.

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