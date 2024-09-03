Роналду: «У людей были слишком высокие ожидания от Португалии на Евро-2024. Для меня наше выступление было победой»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о выступлении национальной команды на Евро-2024, где команда Роберто Мартинеса в четвертьфинале уступила сборной Франции (0:0, 3:5 по пен.
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