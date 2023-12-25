Хабаровскую медсестру обманул лже-начальник на полмиллиона рублей

Хабаровскую медсестру обманули мошенники на сумму 589 тысяч рублей, выдав себя за ее начальника. 60-летняя пострадавшая обратилась в полицию, рассказав, что получила сообщение в телеграме от якобы главврача своего медицинского учреждения.
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