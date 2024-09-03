В Саратовской области общественники и полицейские провели мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Саратовской области в г. Балашове по инициативе члена Общественного совета при МО МВД России «Балашовский» Андрея Струнина в Центре культуры было организовано тематическое мероприятие для школьников «Мир без террора».
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