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Обвиняемого в мошенничестве и кражах бывшего следователя будут судить

Обвиняемого в мошенничестве и кражах бывшего следователя будут судить

Судебное заседание по делу бывшего следователя, обвиняемого в 16 преступлениях, состоится после майских праздников Бывшего следователя обвинили в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и кражах с банковских счетов.

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