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Гвардиола о встрече с «Реалом» или «Баварией»: «Один клуб – король турнира, другой – второй-третий среди королей. Вполне уверен, что «Сити» создаст им проблемы»

«Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов сыграет либо с мадридским, либо с мюнхенским клубом. «Реал» или «Бавария».

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