Осенью садоводы часто начинают обработку деревьев медным купоросом, но агроном Светлана Пуронен считает это излишним без видимых проблем у растений.
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