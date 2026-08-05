Болельщица ударила полицейского во время вывода со стадиона и была арестована

Во время матча Университета Майами против Вирджинского технологического университета нетрезвую болельщицу Бриджит Фрейтас выводили со стадиона четверо офицеров полиции Майами-Дейд после беспорядков на трибунах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии