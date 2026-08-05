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Болельщица ударила полицейского во время вывода со стадиона и была арестована

Болельщица ударила полицейского во время вывода со стадиона и была арестована

Во время матча Университета Майами против Вирджинского технологического университета нетрезвую болельщицу Бриджит Фрейтас выводили со стадиона четверо офицеров полиции Майами-Дейд после беспорядков на трибунах.

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