В ФРГ один из соперников Мерца в борьбе за кресло канцлера выбыл из гонки

Министр-президент земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС) выбыл из гонки и «в настоящее время и при данных обстоятельствах» не может баллотироваться на пост канцлера, 16 сентября пишет газета Volksstimme.
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