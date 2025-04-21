Новостройки по программе реновации появятся в Черемушках

В Черемушках возведут жилые дома по программе реновации. Соответствующие изменения внесли в правила землепользования и застройки в отношении территории, которая находится по адресу: улица Гарибальди, кварталы 20–21, 22–23.
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