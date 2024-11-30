Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Ксения Собчак, Ида Галич на "Снежном коктейле" Яны Расковаловой

Декабрь еще не наступил, а представители светской Москвы уже начали устраивать предновогодние мероприятия.
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