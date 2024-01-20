Прокуратура выяснит, кто виноват в пожаре на челябинском рынке

В центре города сгорел огромный павильон, в котором торговали мигранты.Прокурорская реакция: сотрудники ведомства оперативно взялись за проверку обстоятельств, из-за которых 19 января 2024 года сгорел рынок "Восточный город" на улице Кирова, 72-А.
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