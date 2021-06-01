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Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке отреставрируют к концу 2022 года

Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке отреставрируют к концу 2022 года

Реставрацию церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке планируют завершить до конца 2022 года. Об этом во вторник, 1 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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